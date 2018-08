WM 2022: Arbeiter stirbt auf WM-Baustelle in Katar

Doha In Katar ist es bei den Bauarbeiten für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 erneut zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Bauarbeiter starb. Der Unfall wird derzeit untersucht.

Ein 23-jähriger Nepalese ist bei Bauarbeiten an einem Stadion für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ums Leben gekommen. Das teilte das Organisationskomitee des Turniers am Dienstag mit. Der Unfall, zu dem keine Details bekannt gegeben wurden, habe sich am al-Wakrah-Stadion ereignet, eine Untersuchung sei bereits in die Wege geleitet worden.