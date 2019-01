Sorgen um Fußballstar : Rooney stand bei Festnahme wohl unter Tabletten- und Alkoholeinfluss

Dieses Bild entstand bei der Festnahme von Wayne Rooney. Foto: REUTERS/HANDOUT

Washington Der englische Fußballer Wayne Rooney wurde am Flughafen in Washington verhaftet. Nun, drei Wochen nach dem Vorfall, hat sich ein Sprecher zu dem Vorfall geäußert. Alles sei nicht so wild gewesen.

Die Festnahme des englischen Fußball-Stars Wayne Rooney in den USA ist offenbar auf einen Mix von Tabletten und Alkohol zurückzuführen gewesen. Dies bestätigte nun ein Sprecher des 33-Jährigen. Rooney war am 16. Dezember am Flughafen Dulles in Washington vorübergehend inhaftiert worden, nachdem er sich auffällig verhalten hatte.

"Wayne hatte während eines Fluges Schlaftabletten genommen und etwas Alkohol konsumiert. Dadurch war er nach der Landung desorientiert", sagte sein Sprecher. Die Polizei habe den früheren Kapitän der englischen Nationalmannschaft daraufhin wegen eines "geringfügigen Vergehens" verhaftet. Rooney musste 25 Dollar Strafe zahlen und wurde kurz darauf wieder freigelassen. Die Sache sei nun "beendet", sagte der Sprecher.

Der ehemalige Torjäger von Manchester United spielt seit vergangenen Sommer für den amerikanischen Hauptstadtklub D.C. United.

Rooney war in der Vergangenheit wegen Alkoholeskapaden mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Im September 2017 hatte ein britisches Gericht den früheren Superstar wegen Trunkenheit am Steuer ein zweijähriges Fahrverbot und 100 Sozialstunden auferlegt.

(sef/sid)