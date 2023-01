14 Stockwerke, 18.000 Gräber In diesem Hochhaus wird Pelé beigesetzt

Neben den Grüften enthält das Gebäude Räume für Gottesdienste, eine Kapelle, ein Krematorium und ein Mausoleum. Letzteres laut Internetauftritts des Memorial Necrópole Ecuménica „für Familien, die ihr Vermächtnis auf eine persönlichere und privatere Weise bewahren wollen“. Die Lobby ist ähnlich gestaltet, wie es in einem Hotel der Fall wäre: mit Sitzgelegenheiten und Zeitschriften für Wartende. Ein Flachbildschirm zeigt die Zeiten für die Beerdigungen an. In allen Stockwerken begleitet Besucher Violinen- und Klaviermusik in einer Endlosschleife. Auf jeder Etage gibt es Reihen von nummerierten Blöcken mit bis zu 150 Gräbern.