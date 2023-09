Zwei Treffer mehr als Pele Neymar alleiniger Rekord-Torschütze Brasiliens

Das zum Eliminatorias-Auftakt siegreiche Toptrio Südamerikas muss nun zum nächsten Spieltag am Dienstag reisen. Argentinien, das am Donnerstag dank eines Geniestreichs Lionel Messis Ecuador 1:0 besiegt hatte, in Bolivien und Uruguay in Ecuador sind in dünner Höhenluft im Einsatz, Brasilien trifft in Peru auf den nimmermüden Ex-Bundesliga-Profi Paolo Guerrero.