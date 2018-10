Vincent Kompany: Vater erster schwarzer Bürgermeister Belgiens

Brüssel Große Freude bei Vincent Kompany: Pierre Kompany, der Vater des belgischen Fußball-Nationalspielers und ehemaligen Spielers des Hamburger SV, ist in der Brüsseler Gemeinde Ganshoren zum ersten schwarzen Bürgermeister in der Geschichte des Landes gewählt worden.

"Das ist historisch. Wir sind so stolz auf dich, Papa. Kamst 1975 als Flüchtling aus Kongo. Gewinnst heute das Vertrauen deiner Gemeinde und wirst der erste schwarze Bürgermeister in Belgien", kommentierte Kompany junior in den sozialen Netzwerken den Erfolg des 71 Jahre alten Familienoberhauptes.