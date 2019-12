Unterstützung für Schiedsrichter : Videobeweis soll auch in EM-Play-offs und WM-Quali zum Einsatz kommen

Der Videobweis soll auch in den Play-offs zu Europameisterschaft 2020 und bei der Qualifikation für die WM 2022 in Katar eingesetzt werden. Die Fifa muss den Beschluss noch absegnen.

Der Videobeweis soll auch in den EM-Playoffs im kommenden Jahr sowie in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar eingesetzt werden. Das teilte das Uefa-Exekutivkomitee am Mittwoch nach einer Sitzung in Nyon mit. Der Weltverband Fifa muss den Beschluss noch absegnen.