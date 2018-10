Vergewaltigungs-Verwürfe gegen Cristiano Ronaldo: Polizei eröffnet neue Ermittlungen

Fußballer Cristiano Ronaldo (am Samstag in Turin). Foto: REUTERS/ALBERTO LINGRIA

Las Vegas Eine Frau behauptet, Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo habe sie vergewaltigt. Der Sportler streitet die Vorwürfe ab. Jetzt hat die Polizei in Las Vegas neue Ermittlungen angekündigt.

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo, Starspieler von Italiens Rekordmeister Juventus Turin, sieht sich aufgrund eines Vergewaltigungs-Vorwurfs aus dem Jahr 2009 neuen Ermittlungen der Polizei in Las Vegas ausgesetzt. Das kündigte die Polizei am Montag in der Wüstenstadt in Nevada an.