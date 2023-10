Unzufriedenheit nach der Wahl Und wieder Messi - Ballon d'Or für Weltmeister „eine Farce“?

Während Messi sich in Katar mit der argentinischen Nationalmannschaft endlich zum Weltmeister krönte, war Haaland zum Zuschauen verdammt. Dass der Norweger sich in seiner Debütsaison in Manchester mit 36 Toren in 35 Spielen zu einem Premier-League-Rekord schoss und mit den Skyblues die Meisterschaft, den FA Cup und die Champions League gewann, reichte am Ende nicht.