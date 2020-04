„Nicht der richtige Weg“ : Uefa-Präsident Ceferin kritisiert Saisonabbruch in Belgien

Mainz Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat kein Verständnis für den Saisonabbruch in der belgischen Pro League. Sie riskierten damit ihre Startplätze in den europäischen Wettbewerben.

"Die Belgier und andere, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, riskieren ihre Teilnahme am Europapokal in der nächsten Saison", sagte Ceferin. Der Boss der Europäischen Fußball-Union (Uefa) bekräftigte damit die Warnung, die bereits in einem gemeinsamen Brief der Uefa, der Klubvereinigung ECA und der europäischen Ligavereinigung ausgesprochen wurde.