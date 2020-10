Nations League am Mittwoch : England unterliegt Dänemark - Lewandowski-Doppelpack für Polen

Düsseldorf Für die „Three Lions“ war es ein gebrauchter Abend: Gelb-Rot für Harry Maguire, dann der Siegtreffer der Dänen zum 1:0 per Foulelfmeter. Erfolgreicher waren da an diesem Abend die Polen, Franzosen, Belgier und Portugiesen.

Englands Fußball-Nationalmannschaft hat überraschend die erste Niederlage in der Nations League kassiert. Christian Eriksen besorgte am Mittwoch mit einem verwandelten Foulelfmeter (35.) den 1:0 (1:0)-Siegtreffer für die Gäste aus Dänemark. Die Engländer spielten nach Gelb-Rot für Harry Maguire (31.) fast eine Stunde in Unterzahl. Von ihrer Niederlage profitierten auch die Belgier, die nach einem 2:1 (2:1) auf Island dank eines Doppelpacks von Romelu Lukaku (9./38./Foulelfmeter) an die Tabellenspitze der Gruppe A2 zogen.