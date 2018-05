Uefa-Fünfjahreswertung: Bundesliga weiter auf Platz zwei

Die ersten vier Länder stellen ab 2018 vier direkte Champions-League-Teilnehmer, zwei Starter in der Europa League und den Pokalsieger, der ebenfalls in der Europa League antritt. Für alle Ligen gilt: Kommt ein Europacup-Sieger aus dem Land, kann es zu Verschiebungen kommen. Genauso wie in dem Fall, dass der Pokalsieger bereits für Europa qualifiziert ist.