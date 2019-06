U21-EM in Italien : Rumänien gelingt Überraschung gegen Kroatien

Serravalle Rumäniens U21-Nationalmannschaft hat zum Auftakt der EM in Italien für einen Überraschung gesorgt und Kroatien deutlich besiegt. Wolfsburgs Josip Brekalo musste auf Seiten den Kroaten verletzt ausgewechselt werden.

Die rumänischen Nachwuchsfußballer haben bei der U21-EM in Italien und San Marino für eine Überraschung gesorgt. In Serravalle gewannen die Osteuropäer gegen Kroatien deutlich 4:1 (2:1). Im zweiten Spiel der Gruppe C kommt es am Abend (21.00 Uhr) in Cesena noch zum Topspiel zwischen England und Frankreich.