U21-EM in Italien : Frankreich dreht Spiel gegen England

Serravalle Frankreichs U21-Nationalteam erzielt zum Auftakt der EM in Italien gegen England zwei Treffer in der Schlussphase zum 2:1-Sieg. Rumänien hat für eine Überraschung gesorgt und Kroatien deutlich besiegt.

Ein spätes Eigentor von Englands Nachwuchsspieler Aaron Wan-Bissaka hat der französischen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Italien und San Marino den Auftaktsieg beschert. Der Mitfavorit drehte in Überzahl und nach zwei verschossenen Elfmetern in der Schlussphase einen 0:1-Rückstand und fuhr einen 2:1 (0:0)-Erfolg ein. Erster Tabellenführer der Gruppe C ist aber Rumänien nach einem 4:1 (2:1) gegen Kroatien.