U21-Team als Zeichentrickfiguren : Belgien präsentiert Kader mit South-Park-Video

Düsseldorf Die belgische U21-Nationalmannschaft tritt ab dem 16. Juni bei der EM in Italien und San Marino an. Bei der Bekanntgabe des Kaders zeigte sich der belgische Fußballverband besonders kreativ.

Vor großen Fußball-Turnieren stellen die Trainer der Teilnehmer ihren Kader meistens im Rahmen einer Pressekonferenz vor. Häufig werden lediglich die Namen der Spieler verlesen, die zum Aufgebot gehören. Dass es aber auch anders geht, hat nun der belgische Fußballverband gezeigt. Für die Bekanntgabe ihres Kaders für die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni) haben sich die Belgier etwas Kreatives ausgedacht: Trainer Johan Walem und sein Team verwandelten sich in bekannte Zeichentrickfiguren. Als Vorbild diente die Serie South Park.

Auf seinem Twitter-Kanal hat der belgische Fußball-Verband eine Video veröffentlicht, das die Kadervorstellung im Stile der bekannten Zeichentrickserie zeigt. Motto: „Italy here we come“. Zunächst wird Trainer Walem vom Pressesprecher vorgestellt. Zum Song „That's The Way (I Like It)" von KC & The Sunshine Band betritt die Zeichentrickfigur des 47-Jährigen aus dem Boden nach oben steigend und mit Sonnenbrille die Pressekonferenz.

Als Erstes stellt der Coach der Belgier seine drei Torhüter des 23-Mann-Kaders vor. Die drei nominierten Keeper erscheinen in Trikots zu den Klängen von „Eye of the tiger“ auf der Pressekonferenz.

Während die Abwehrspieler anschließend nach und nach über eine Feuerwehrleiter heruntergerutscht kommen, betreten die Mittelfeldspieler durch die Tür die Bühne. Auf den Auftritt der Stürmer wartet der Trainer nach seiner Nominierung vergeblich. Die vier Angreifer, zu denen auch Fortuna-Stürmer Dodi Lukebakio gehört, spielen lieber Videospiele.

Das Video endet mit den Worten „to be continued...“ (Fortsetzung folgt). Man darf also gespannt sein, was sich der belgische Fußballverband für die U21-EM noch so alles ausdenkt.

Bei der Endrunde in Italien und San Marino, die vom 16. Juni bis 30. Juni stattfindet, trifft Belgien in der Gruppe A auf Gastgeber Italien, Spanien und Polen. Die Belgier nehmen erst zum dritten Mal an einer U21-EM teil. DFB-Trainer Stefan Kuntz gibt seinen finalen Kader am Donnerstag bekannt. Die Gruppensieger sowie der beste Zweitplatzierte erreichen das Halbfinale und sind automatisch für die Olympischen Spiele 2020 in Japan qualifiziert.

(old)