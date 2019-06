Finalsieg gegen Südkorea : Ukraine zum ersten Mal U20-Weltmeister

Lodz Die U20-Nationalmannschaft der Ukraine ist zum ersten Mal Weltmeister. Im Finale in Lodz setzt sich die ukrainische Auswahl gegen Südkorea durch.

Die Ukraine hat sich zum ersten Mal zum U20-Weltmeister gekrönt. Die Nachwuchsfußball-Auswahl von Trainer Aleksandr Petrakow setzte sich am Samstagabend in Lodz mit 3:1 (1:1) in einem Endspiel zweier Final-Debütanten gegen Südkorea durch. Kang-In Lee vom FC Valencia hatte die Asiaten früh per Foulelfmeter in Führung gebracht (5. Minute), Wladislaw Supriaga von Dynamo Kiew drehte die Partie (34./53.). Georgi Tsitaishvili machte dann spät alles klar (89.).