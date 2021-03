„Eine harte Strafe“ : Belgischer Fußballprofi nach Corona-Party zu Haftstrafe verurteilt

Düsseldorf Der belgische Fußballprofi Tuur Dierckx hat laut Medienberichten eine illegale Party in Corona-Zeiten organisiert. Dafür sei der 25-Jährige nun zu einer Haftstrafe verurteilt worden – die er aber wohl nicht antreten muss.

Eine illegale Party in Corona-Zeiten hat für den belgischen Fußball-Profi Tuur Dierckx Folgen. Der 25-Jährige, der beim Zweitligisten KVC Westerlo unter Vertrag steht, wurde zu einer Haftstrafe von einem Monat und einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro verurteilt. Das berichtet die belgische Zeitung „Nieuwsblad“. Insgesamt fünfzehn Personen, darunter vier weitere Profis, sollen unter den Partygästen gewesen sein. Diese sollen ebenfalls mit einer Geldstrafe belegt worden sein. Zudem mussten die Profis laut der Zeitung einen Tag lang auf einer Corona-Station eines Krankenhauses verbringen - und dort mitarbeiten. Der Richter sehe es als erwiesen an, dass Dierckx Mitte Dezember die Party organisiert und damit gegen die Corona-Maßnahmen habe. Auch die „Bild“-Zeitung berichtete über den Vorfall.