„Selbstverständlich“ und „natürlich“ : Türkei-Präsident Erdogan verteidigt Salut-Jubel

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den Salut-Jubel seiner Nationalspieler in der EM-Qualifikation als „selbstverständlich“ und „natürlich“ bezeichnet. An eine harte Bestrafung durch die Europäische Fußball-Union glaubt er nicht. „Sie können höchstens eine Verwarnung aussprechen“, sagte Erdogan der Nachrichtenagentur DHA zufolge. Darüber hinaus gebe es zu einer Mannschaft, „die es so weit gebracht hat“, nichts Negatives zu sagen.