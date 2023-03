Chaotische Szenen in der Türkei Attacke auf gegnerische Spieler - Rassismus-Vorwurf gegen Zweitligist

Der Vorstand erklärte weiter, die Anfeindungen hätten schon am Samstagabend vor dem Hotel der Spieler in Bursa begonnen. Dort seien diese von einer Gruppe rassistisch beleidigt worden. Der Vorstand warf den Behörden vor, nicht eingegriffen zu haben und forderte Konsequenzen. Bei dem Spiel am Sonntag seien zudem Plakate hochgehalten worden, die die Verfolgung der Kurden in den 90er-Jahren symbolisierten. Die beim Spiel vermittelten „politischen Botschaften“ hätten sich gegen das gesamte kurdische Volk gerichtet.