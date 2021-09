Ex-Hannover-Coach : Kocak wird Kuntz-Assistent in der Türkei

Kocak wird Kuntz-Assistent in der Türkei

Istanbul Der frühere Zweitliga-Coach Kenan Kocak wird Assistent des neuen türkischen Fußball-Nationaltrainers Stefan Kuntz. „Für mich beginnt ab sofort ein neuer Lebensabschnitt“, schrieb der 40-Jährige bei Instagram.

„Ich habe das Angebot, ein Teil der neuen Struktur in der türkischen Nationalmannschaft zu sein, dankend angenommen“. Der zuletzt bei Hannover 96 tätige Coach fügte an: „Wir haben Großes vor und ich freue mich auf das, was bevorsteht.“