„Ich will mich nicht länger verstecken“ Tschechischer Nationalspieler Jankto outet sich

Der Hintergrund ist völlig schwarz, Jakub Jankto schaut fokussiert und ohne Angst genau in die Kamera. In einem 44-Sekunden-Clip verkündet der tschechische Fußball-Nationalspieler dann, was ihm schon lange auf der Seele brannte: „Ich bin homosexuell und möchte mich nicht länger verstecken.“