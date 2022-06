Trotz Kriegs: Fußball-Meisterschaft in der Ukraine startet wieder​

Fußball-Meisterschaft in der Ukraine startet wieder

Der Krieg bestimmt auch den Fußball-Alltag in der Ukraine. Foto: dpa/Scott Heppell

Kiew Die wegen des russischen Angriffskriegs unterbrochene Fußball-Meisterschaft in der Ukraine wird im August wieder neu gestartet. Das gaben die Behörden bekannt.

Trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine will der nationale Fußball-Verband die Meisterschaft im August neu starten. Die Entscheidung für den Wiederbeginn des am 24. Februar ausgesetzten Spielbetriebs der Premier Liga sei gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen worden, sagte Verbandspräsident Andrej Pawelko der Nachrichtenagentur AP. Dieser habe auch mit den Chefs von Fifa und Uefa gesprochen, um einen sicheren Weg für die Austragung von Heimspielen der Nationalmannschaften des Landes zu finden, berichtete AP am Sonntag weiter.