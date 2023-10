Ex-Spieler packt aus Zigaretten in der Halbzeit unter Trainer Pirlo erlaubt

„Wir hatten viele Italiener, die rauchen. Bei Pirlo durften sie es“, sagte Kazim-Richards der englischen Boulevardzeitung Sun. Einige Spieler, so der 37-malige türkische Nationalspieler hätten vor dem Spiel „ununterbrochen geraucht“ und sogar während der Halbzeitansprache des Trainers in der Kabine. „Es ist eine ganz andere Kultur. Es ist also nicht so, dass ich das sage, um zu schocken.“