Mit 36 Jahren : Torjäger Alex Meier wechselt zu Trainer Babbel nach Sydney

Alex Meier trägt sich nach dem Sieg im DFB-Pokal 2018 in das Goldene Buch der Stadt Frankfurt ein. Foto: dpa/Andreas Arnold

Sydney Der frühere Stürmer von Eintracht Frankfurt und FC St. Pauli geht künftig in Down Under auf Torejagd. Alex Meier wechselt zum deutschen Trainer Markus Babbel nach Sydney.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Alex Meier wechselt zum australischen Fußball-Erstligisten Western Sydney Wanderers. Der 36-Jährige werde am Sonntag in Sydney erwartet und solle in dieser Saison für das Team des deutschen Trainers Markus Babbel auf Torejagd gehen, teilten die Wanderers am Freitag mit. „Ich bin froh, dass er zu uns kommt“, sagte Babbel der „Bild“-Zeitung. Meier hatte zuletzt beim Zweitligisten FC St. Pauli keinen neuen Vertrag mehr erhalten.

In der Bundesliga machte sich Meier vor allem bei Eintracht Frankfurt einen Namen und wurde von den Fans als „Fußballgott“ verehrt. In der Saison 2014/2015 holte er die Torjägerkanone. „Ich freue mich sehr darauf, in Australien zu spielen und kann gar nicht erwarten, ins Flugzeug zu steigen“, wurde Meier in einer Mitteilung der Wanderers zitiert. Zuletzt war auch über einen Wechsel in die Major League Soccer in den USA spekuliert worden.

(eh/dpa)