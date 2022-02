Eskalation der Gewalt : Tödliche Schüsse auf Palmeiras-Fan nach Klub-WM-Finale

Die Gewalt in Sao Paulo eskalierte. Foto: dpa/Marcelo Chello

Sao Paulo Nach dem Finale der Klub-WM, in dem Chelsea dank Kai Havertz gewinnen konnte, kam es in Brasilien zu Ausschreitungen, bei denen ein Fan von Palmeiras erschossen wurde.

Bei Krawallen nach Abpfiff des Endspiels um die Fußball-Klub-WM ist in Sao Paulo ein Anhänger des unterlegenen Finalisten SE Palmeiras erschossen worden. Die tödlichen Schüsse in die Brust des Mannes fielen, als die Polizei mit Tränengas die rund um das Palmeiras-Stadion Allianz Parque versammelten Fans auseinandertrieb. Laut Behörden wurde ein Mann mit gezogener Waffe festgenommen, der mutmaßliche Täter plädierte bei einem Verhör am Samstagabend auf Notwehr.