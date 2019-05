Unentschieden gegen Nizza : Tuchel und Paris stecken weiter im Tief

Paris Frankreichs Fußballmeister Paris St. Germain steckt in einer veritablen Krise. Eine Woche nach der Pleite im Pokalfinale gegen Stade Rennes kam das Team von Trainer Thomas Tuchel gegen OGC Nizza über ein 1:1 (0:0) im Prinzenpark-Stadion nicht hinaus.

"Wir machen zurzeit eine schwere Phase durch", kommentierte Tuchel, "wir haben den Titel sehr früh errungen, die Partie heute erinnerte mich an ein Freundschaftsspiel." Mit Blick auf die kommende Saison meinte der Ex-Dortmund- und Mainz-Coach: "Es ist entscheidend, die richtigen Antworten zu finden, um in der kommenden Saison besser zu werden."

PSG war ohne den rotgesperrten Weltmeister Kylian Mbappe, dafür aber mit 222-Millionen-Mann Neymar und Nationalspieler Julian Draxler in der Anfangsformation angetreten. Die Tuchel-Elf war zwar optisch klar überlegen, offenbarte aber in der Defensive Schwäche. So konnte Igniatius Ganago unmittelbar zu Beginn der zweiten Halbzeit einen langen Ball in den Strafraum zum Führungstor für die Gäste (46.) verwerten. Nicht zum Kader des Meisters zählte der verletzte Abwehrspieler Thilo Kehrer. Draxler wurde in der 66. Minute ausgewechselt.