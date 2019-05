Heim-Remis gegen Nizza : Tuchel mit Paris weiter im Tief

Paris Der französische Top-Klub Paris St. Germain steckt tief in der Krise. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel trennte sich von OGC Nizza 1:1. Von den vergangenen sieben Partien gewannen die Pariser nur eine.

PSG war ohne den rotgesperrten Weltmeister Kylian Mbappe, dafür aber mit 222-Millionen-Mann Neymar und Nationalspieler Julian Draxler in der Anfangsformation angetreten. Die Tuchel-Elf war zwar optisch klar überlegen, offenbarte aber in der Defensive Schwäche. So konnte Igniatius Ganago unmittelbar zu Beginn der zweiten Halbzeit einen langen Ball in den Strafraum zum Führungstor für die Gäste (46.) verwerten. Nicht zum Kader des Meisters zählte der verletzte Abwehrspieler Thilo Kehrer. Draxler wurde in der 66. Minute ausgewechselt.