Dank Lille-Patzer : Tuchel und PSG vorzeitig französischer Meister

Paris Trainer Thomas Tuchel hat mit Paris Saint-Germain seinen ersten Meistertitel in der französischen Ligue 1 geholt. Nach dem 0:0 von Verfolger Lille beim FC Toulouse am Sonntag ist PSG fünf Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

Es ist vollbracht: Paris Saint-Germain ist französischer Meister. Da Verfolger OSC lille beim FC Toulose nicht über ein 0:0 hinauskam, ist PSG der Titel fünf Spieltage vor Saisonende nicht mehr zu nehmen. Für PSG ist es der insgesamt achte Meistertitel, sechs davon holte der Klub ab 2013. Zuletzt war das Starensemble in der Liga dreimal in Serie sieglos geblieben und hatte damit die Chance auf den vorzeitigen Titelgewinn vergeben. Im vierten Anlauf wurden die Pariser nun Meister, ohne selbst gespielt zu haben. Die Partie der Mannschaft um die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer gegen AS Monaco am Sonntagabend ist für den Titelkampf bedeutungslos. Zuvor war Tuchel in seinem ersten Jahr in Paris mit dem Team im Achtelfinale der Champions League und im Ligapokal-Viertelfinale ausgeschieden.