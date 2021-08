Co-Trainer bei der Nationalmannschaft : Thierry Henry macht doch in Belgien weiter

Thierry Henry macht doch in Belgien weiter

Thierry Henry macht nun doch bei der belgischen Nationalmannschaft weiter. Der 43-Jährige bleibt bis nach der Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Trainerstab, wie der belgische Fußballverband am Montag mitteilte.

Henry war von August 2016 bis Oktober 2018 schon einmal Assistent von Roberto Martínez in Belgien. Nach Cheftrainer-Posten bei der AS Monaco und dem kanadischen MLS-Franchise Montreal Impact kehrte er vor der EM in diesem Sommer zu den Belgiern zurück. Der Weltranglistenerste scheiterte aber durch ein 1:2 gegen Italien im Viertelfinale.