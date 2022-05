Erstmals seit 1984 : Trabzonspor gewinnt türkische Meisterschaft

In der türkischen Süper Lig ist die Saison-Entscheidung gefallen. Trabzonspor sichert sich vorzeitig den Meistertitel. 38 Jahre warteten der Klub und seine Fans auf den Titel

Trabzonspor hat in der Türkei nach 38 Jahren des Wartens sensationell die Fußball-Meisterschaft in der Süper Lig gewonnen. Das Team aus der Hafenstadt am Schwarzen Meer hatte das Klassement seit dem neunten Spieltag ununterbrochen angeführt und machte den Triumph nun schon drei Spieltage vor Schluss perfekt: Nach dem 2:2 (1:0) gegen Antalyaspor am Samstag kann Trabzon nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden.