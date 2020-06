Fußball in der Türkei : Spitzenreiter Trabzonspor siegt bei Liga-Neustart

Istanbul Trabzonspor ist nach der Corona-Pause erfolgreich in die türkische Liga gestartet. Der Tabellenführer gewann am Freitagabend 3:1 (1:0) bei Göztepe Izmir. Auch Fenerbahce Istanbul startete mit einem Sieg.

Fenerbahce Istanbul gelang in Unterzahl dank eines späten Doppelschlages noch ein 2:1 (0:0)-Heimerfolg über den Tabellenletzten Kayserispor. Das Siegtor für den Tabellensiebten erzielte der einstige Bundesligaprofi Luiz Gustavo in der 88. Minute. Ex-Nationalspieler Lukas Podolski tritt mit Antalyaspor erst am Samstag bei Besiktas Istanbul an.