Eklat mitten im Spiel : Galatasary-Profi rastet aus und schlägt Teamkollegen

Düsseldorf Eklat beim Liga-Auftakt von Galatasaray Istanbul. Mitten im Spiel schlägt Marco auf seinen Mitspieler Kerem Aktürkoglu ein und sieht dafür die Rote Karte. Die Szene im Video.

Der Liga-Auftakt von Galatasaray Istanbul am Montagabend bei Aufsteiger Giresunspor ist von einem Eklat überschattet worden. Wegen einer Tätlichkeit am eigenen Mitspieler wurde Galatasarays brasilianischer Innenverteidiger Marcao mit Rot vom Platz gestellt.

Für positive Schlagzeilen sorgte derweil Mesut Özil . Der 32-Jährige erzielte sein erstes Tor im Trikot von Fenerbahce Istanbul und bescherte dem türkischen Spitzenklub zum Saisonstart so einen Auftakt nach Maß. Der frühere deutsche Nationalspieler traf am Sonntagabend bei Adana Demirspor kurz nach der Pause nach Vorarbeit von Irfan Kahveci zum 1:0 (0:0)-Endstand (46.).

Özil war im Januar nach mehr als sieben Jahren beim englischen Premier-League-Klub FC Arsenal zu Fener gegangen. In der vergangenen Saison blieb er in zehn Einsätzen ohne Tor. Özil hat damit nun in der Bundesliga, der spanischen La Liga, der Premier League und in der Süper Lig mindestens einen Treffer erzielt.