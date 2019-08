WM-Ausschluss droht : Stadionverbot für Frauen in Iran geht Fifa nichts an

Stadionverbot für Frauen in Iran geht Fifa nichts an

Teheran Der fußballverrückte Iran könnte die WM 2022 verpassen. Die Fifa hat dem Land ein Ultimatum gestellt, dass wohl nicht erfüllt wird.

Dem Iran droht weiter der Ausschluss von der Fußball-WM 2022. Denn die Forderung des Fußball-Weltverbandes Fifa nach der Aufhebung des fast 40-jährigen Stadionverbots für Frauen wird mit großer Wahrscheinlichkeit im erzkonservativen Iran nicht umgesetzt. Die Fifa gehe das Verbot laut iranischer Justiz nichts an. „Das ist doch nicht die Angelegenheit der Fifa, ob unter den Fußballfans in den Stadien auch Frauen sind oder nicht“, sagte Generalstaatsanwalt Mohamed Dschafar Montaseri am Mittwoch. Seit wann beschäftige sich die Fifa mit dem Thema, ob die Frauen im Iran „nun vom Segen eines Fußballspiels beraubt werden“, sagte der erzkonservative Kleriker laut Nachrichtenagentur Isna.