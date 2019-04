Real Madrid : Zidane will Kroos behalten

Madrid Geht es nach dem neuen und alten Trainer Zinedine Zidane, bleibt Nationalspieler Toni Kroos in Madrid. Zuletzt waren Gerüchte über einen Abgang aus Spanien laut geworden.

Seit Wochen halten sich Gerüchte über den bevorstehenden Abschied von Toni Kroos beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid, doch Trainer Zinedine Zidane will den Ex-Weltmeister gar nicht gehen lassen. "Ich zähle auf ihn", sagte Zidane am Sonntag auf der Pressekonferenz vor dem Punktspiel am Montag (21.00 Uhr) bei CD Leganes.

Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler ist wegen schwankender Leistungen zuletzt in die Kritik geraten. AS hatte spekuliert, dass durch den Abgang von Kroos finanzieller Spielraum für die Verpflichtung von Weltmeister Paul Pogba (Manchester United) oder Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) entstehen würde.

Zidane kündigte in der Tat einen Umbruch an. "Wir werden für die neue Saison Wechsel vornehmen", sagte er: "Hier gibt es viele Spieler, mit denen man Kasse machen kann." Kroos aber gehört offenbar nicht dazu. Der Einsatz des Weltmeisters von 2014 in Leganes ist noch fraglich. Am Sonntag fehlte er wegen einer Magen-Darm-Grippe beim Training.