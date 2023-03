Zahlungen an Schiedsrichterfunktionär Barça verklagt Journalisten

Der FC Barcelona hat neun Journalisten und Medien wegen Berichten über Millionenzahlungen des Vereins an einen Schiedsrichterfunktionär verklagt. Sie hätten versucht, mit Informationen über Zahlungen des katalanischen Clubs an den früheren Vizepräsidenten des Schiedsrichter-Ausschusses CTA, José María Enríquez Negreira, das Ansehen des Clubs zu beschädigen, berichtete die Zeitung „Sport“ am Mittwoch über die Begründung der Klagen. Weitere fünf solcher Klagen seien in Vorbereitung.