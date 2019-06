Skandal in Spanien : Wett-Paten kauften offenbar sieben Spieler

Skandal in Spanien

Ein Mann in einem Wettbüro. (Symbolfoto). Foto: Imago

Madrid Einem Medienbericht zufolge ist in Spanien im großen Stil ein Fußballspiel manipuliert worden. Angeblich wurden sieben Spieler „gekauft“ und Millionengewinne danach aufgeteilt.

Der Wettmanipulationsskandal im spanischen Fußball nimmt immer konkretere Formen an. Wie die Zeitung El Mundo am Dienstag berichtete, sei das Erstliga-Spiel zwischen Real Valladolid und dem FC Valencia (0:2) am letzten Spieltag der vergangenen Saison manipuliert worden. Das gehe aus Telefonmitschnitten hervor, die von der Polizei sichergestellt wurden.