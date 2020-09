Nach Wechsel-Posse : Messi trainiert wieder mit FC Barcelona

Barcelona Weltfußballer Lionel Messi ist erstmals nach seinem verunglückten Versuch, den FC Barcelona zu verlassen, am Montag wieder zum Training erschienen. In der Vorwoche war er nicht zum Training erschienen.

Der argentinische Fußball-Superstar Lionel Messi ist am Montag beim spanischen Renommierklub FC Barcelona erstmals nach der Beendigung des Streits über seinen möglichen Abschied wieder zum Training erschienen. Ein Reporter der französischen Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass der 33-Jährige mit seinem Auto am Nachmittag kurz nach 16.00 Uhr die Eingangstore zum Trainingszentrum der Katalanen passierte.

Kurz danach veröffentlichte der Verein in den sozialen Medien ein Foto des Idols im Trainingstrikot bei der Arbeit mit dem Ball. Ob Messi eine Einzeleinheit absolvierte oder bereits zum ersten Mal mit seinen Teamkollegen an einer Übungseinheit unter Leitung des neuen Barca-Coaches Ronald Koeman teilnahm, ließ das Bild nicht erkennen. In der Vorwoche hatte Messi den obligatorischen Corona-Test wegen des Zwists mit Barca geschwänzt.