Transfer ist perfekt : Das Griezmann-Theater hat endlich ein Ende

Köln Zuletzt verging kein Tag ohne eine Wasserstandsmeldung. Nun ist der Wechsel von Antoine Griezmann zum FC Barcelona beschlossene Sache.

Die letzte Hürde ist weggeräumt, der erste Dominostein ist gefallen: Nach einem wochenlangen Transfer-Hickhack ist der Wechsel von Antoine Griezmann von Atletico Madrid zum FC Barcelona perfekt. Die Katalanen bestätigten am Freitagnachmittag die Verpflichtung des französischen Weltmeisters, nachdem zuvor die festgeschriebene 120-Millionen-Euro-Ablöse für den französischen Weltmeister bezahlt worden war.

Der Transfer dürfte nun eine Kettenreaktion auf dem internationalen Transfermarkt in Gang setzen. Bereits Mitte Mai hatte Griezmann angekündigt, von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen und Atletico trotz seines bis 2023 laufenden Vertrages nach fünf Jahren zu verlassen. Was folgte, war eine schier endlose Wechsel-Posse.

Zündstoff lieferte vor allem die Uneinigkeit der beiden spanischen Topklubs über die Zahlungsmodalitäten. Während die Katalanen eine Zahlung in mehreren Raten präferierten, forderten die Colchoneros angeblich, dass die Summe auf einen Schlag eingehen müsse. Griezmann soll daraufhin erwogen haben, die Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro selbst zu hinterlegen, ließ seinen Worten aber keine Taten folgen.

Vielmehr unterstrich er seinen Wechselwunsch zuletzt demonstrativ durch das Fehlen beim Auftakttraining der Madrilenen. Auch reiste er nicht mit der Mannschaft von Trainer Diego Simeone in das Trainingslager in die USA. Stattdessen soll er bereits am Montag zum Trainingsstart bei den Katalanen auf dem Platz stehen.