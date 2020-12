Vor Gladbach-Duell : Real Madrid holt knappen Sieg in Sevilla

Sevilla Real Madrid hat mit viel Mühe einen kleinen Schritt aus der Krise gemacht. Gegen Sevilla setzte sich der spanische Rekordmeister knapp mit 1:0 (0:0) durch. Als nächstes geht es in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach.

Vier Tage vor dem entscheidenden Gruppenspiel in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach gewannen die Königlichen am Samstag in der Primera Divisíon beim FC Sevilla mit 1:0 (0:0). Ein Eigentor von Sevillas Torwart Yassine Bounou (55.) half der Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane, bei der Fußball-Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf stand, gegen den Gewinner der Europa League.