Uefa-Supercup Mbappé bereit für Pflichtspieldebüt für Real Madrid

Fußball-Superstar Kylian Mbappé wird aller Voraussicht nach heute im Uefa-Supercup sein Pflichtspieldebüt für Real Madrid feiern. „Er kam in guter Verfassung an und hat sich sehr gut an das Team angepasst“, sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti vor der Partie am Abend (21.00 Uhr, Sat.1 und DAZN) gegen den italienischen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo in Warschau. „Er könnte spielen, ja.“