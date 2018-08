Torwart-Wechselspiel in Europa: Thibaut Courtois wechselt zu Real Madrid

Madrid/Londo Kurz vor dem Schluss des Transferfensters verpflichtet der FC Chelsea den spanischen Torwart Kepa als Ersatz für den abwanderungswilligen Thibaut Courtois. Die Blues brechen damit einen nur wenige Wochen alten Rekord. Auch andere Topclubs verstärken sich im Tor.

Der spanische Fußball-Nationaltorhüter Kepa Arrizabalaga wird Liverpools Alisson als teuersten Schlussmann der Welt ablösen. Der Keeper von Athletic Bilbao steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Chelsea, die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro hat Kepa bereits hinterlegt. Damit war der Weg frei für eine spektakuläre Torhüter-Rochade. So wechselt Chelseas bisheriger Stammkeeper Thibaut Courtois zu Champions-League-Sieger Real Madrid.

Erst vor wenigen Wochen hatte Liverpool bei der Verpflichtung des brasilianischen Nationalkeepers Alisson für die Rekordsumme von rund 75 Millionen Euro an die AS Rom überwiesen. Nun packt Chelsea noch einmal fünf Millionen Euro mehr für Kepa drauf.

Die Verpflichtung einer neuen Nummer eins an der Stamford Bridge war nötig geworden, weil Courtois auf einen Abschied drängte. Der Belgier fehlte zuletzt unentschuldigt beim Training, offenbar um seinen Wechsel zu Real zu forcieren. Courtois' Kinder leben in Madrid. Der Keeper betonte zuletzt mehrfach, dass es ihn deshalb nach Spanien ziehe. 35 Millionen Euro zahlt Real für den Belgier, dazu wird der kroatische Mittelfeldspieler Mateo Kovacic für ein Jahr an Chelsea ausgeliehen. Was bei aus Reals bisheriger Nummer eins Keylor Navas nun wird, ist unklar. Navas erklärte, er wolle es „mit jedem aufnehmen“.