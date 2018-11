Torhüter vom FC Barcelona: Marc-André ter Stegen aus Mönchengladbach ist der wertvollste Torhüter der Welt

Mönchengladbach Dass Marc-André ter Stegen einer der besten Torhüter der Welt ist, ist in der Szene keine Neuigkeit. Nun aber ist er auch im Marktwert-Ranking ganz oben angelangt.

Die Borussen sind, natürlich, nach wie vor stolz auf ihr Eigengewächs. Am 10. April 2011 feierte er beim 5:1-Derby-Sieg gegen den 1. FC Köln sein Bundesliga-Debüt, danach war Ter Stegen ein wesentlicher Faktor beim rasanten Aufstieg Borussias vom Fast-Absteiger zum Europapokal-Team. 2014 wechselte er nach 127 Pflichtspielen für Gladbach für zwölf Millionen Euro zum FC Barcelona. Dort hatte er in den ersten beiden Jahren auch schwierige Zeiten.

Während sein Konkurrent, der Chilene Claudio Bravo, in der Liga in allen Spielen gesetzt war, durfte Ter Stegen nur in der Champions League und im Pokal spielen. „Es war eine Situation, die man nicht vergessen kann. Als Person, die alles spielen will, so wie ich, war es eine sehr komplizierte Situation. Und die Konkurrenz mit Claudio war nicht einfach“, gestand er rückblickend, „dass es Momente gab, in denen ich über einen Wechsel nachgedacht habe und nach Lösungen gesucht habe“.