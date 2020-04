Vorwurf der unsolidarischen Haltung in Corona-Krise : Kroos wehrt sich gegen Kritiker

Madrid Toni Kroos von Real Madrid ist in Spanien in die Kritik geraten, weil er sich angeblich weigere auf Gehalt zu verzichten. Der Nationalspieler füllt sich jedoch falsch verstanden und wehrt sich gegen den Vorwurf der unsolidarischen Haltung in der Corona-Krise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Es ist möglich, dass das nicht korrekt übersetzt wurde oder dass es manche nicht verstehen wollen“, schrieb der Profi von Real Madrid am Donnerstag auf Twitter. Kroos war in seiner Wahlheimat Spanien schwer kritisiert worden, nachdem er sich gegen Gehaltskürzungen ausgesprochen hatte. „Auf das Gehalt zu verzichten, ist wie eine Spende ins Nichts oder an den Verein, wobei es hier nicht nötig ist“, hatte der Weltmeister von 2014 im SWR-Podcast „Steil extra!“ gesagt.

„Dieser Mann lebt doch in einer Blase, in einer anderen Welt“, meinte danach der frühere Torhüter und Ex-Trainer Jorge D'Alessandro. Auch Fans hatten geschimpft.

Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender.Desde el primer momento,mi opinión bien me conocéis,es ésta:si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy. — Toni Kroos (@ToniKroos) April 8, 2020

Kroos entgegnete nun: „Ihr kennt mich gut, meine Meinung war von Anfang an folgende: Wenn wir Arbeitern und Sektoren im Klub helfen können, sehe ich es als logisch an, dass wir auf einen Teil unseres Gehalts verzichten.“ Als „Beweis“ für diese Haltung führte der Ex-Münchner die kurz zuvor vom Klub mitgeteilte Entscheidung an, man habe sich mit den Spielern um Kapitän Sergio Ramos auf eine Kürzung der Gehälter in Höhe von zehn Prozent geeinigt.

Sollte die Saison 2019/20 abgebrochen werden, würde die Kürzung bei 20 Prozent liegen, hieß es. Andere spanische Topklubs wie Meister FC Barcelona und Atlético Madrid hatten zuvor vorübergehende Gehaltskürzungen von 70 Prozent bekanntgegeben.

(dpa/old)