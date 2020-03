Nationalspieler überzeugt im Clasico : „Dieser Kroos darf keine Minute mehr fehlen“

Madrid Toni Kroos ist zurück, Real Madrid siegt: Mit seiner entscheidenden Torvorlage im Clasico stellte der zuletzt degradierte Regisseur seinen Wert für die Königlichen unter Beweis. Er zeigt Trainer Zinedine Zidane eindrucksvoll dessen Fehler auf.

Nach dieser 71. Minute, in der Kroos Vinicius Junior per Fingerzeig tief schickte und jener zur 1:0-Führung veredelte, lassen sich schwer Argumente gegen den Deutschen finden. Auch der Torschütze war voll des Lobes: "Toni hat mir eine wunderschönen Pass gespielt", sagte Vinicius, der bestätigte, dass sie den Spielzug im Training einstudiert hatten. Doch Kroos überzeugte nicht nur durch den einen Geistesblitz, mit einer Passgenauigkeit von 98 Prozent verlieh er dem Team auch wieder die Stabilität, die gegen City noch abhanden gekommen war - ein entscheidender Faktor für den Sieg.

Nachdem Mariano Diaz (90.+2) in der Nachspielzeit für klare Verhältnisse gesorgt hatte, war vor allem Zidane sichtlich erleichtert. Noch ein Rückschlag nach zuvor drei Pflichtspielen ohne Sieg hätte eine veritable Staatskrise auslösen können. Der Super-GAU blieb aus. "Ich habe vorher gesagt, es ist eine Gelegenheit, die Latte wieder höher zu legen und das haben wir von Anfang an getan", sagte Zidane. Die Kritik wegen der Nichtberücksichtigung von Kroos in der Königsklasse und allem anderen, was gegen Manchester falsch gelaufen war, hat der Franzose derweil gut verarbeitet.