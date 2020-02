Kroos macht sich Gedanken über Karriereende : „Ich spiele sicher nicht bis 38“

Madrid Toni Kroos steht noch bis Sommer 2023 bei Real Madrid unter Vertrag. Ein Ende seiner Karriere wird danach absehbar sein. Auch über seine Zukunft darüber hinaus macht sich der Nationalspieler Gedanken.

„Ich bin sicher nicht ein Spieler, der bis 38 spielt. Ich habe jetzt noch dreieinhalb Jahre Vertrag bis Sommer 23. Dann bin ich 33. Das ist ein gutes Alter, um sich final Gedanken zu machen, was will ich noch, ohne dann noch Vertrag zu haben, der vier Jahre läuft“, sagte der Profi des spanischen Rekordmeisters am späten Mittwochabend in der ARD-Sendung „Sportschau Club“. „Lange wird's dann nicht mehr gehen. Ich spiele sicher nicht bis 38.“