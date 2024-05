„Danke, Legende“ Bei Kroos fließen zum Abschied die Tränen

Am Ende wurde auch Eismann Toni Kroos von seinen Gefühlen übermannt. Bei den Sprechchören der Fans, den Standing Ovations bei seiner Auswechslung und den Huldigungen seiner Teamkollegen hatte er die Tränen noch zurückhalten können. Doch als ihn seine Familie am Spielfeldrand weinend in den Arm nahm, war es auch um Kroos geschehen. „Ich war ziemlich stark, bis ich meine Kinder sah“, sagte der 34-Jährige nach seinem letzten Heimspiel für Real Madrid.