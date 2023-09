„Völlig inakzeptabel“ Spanischer Verband bittet im Kuss-Skandal um Entschuldigung

Der spanische Fußballverband hat im Kuss-Skandal um den inzwischen suspendierten Präsidenten Luis Rubiales um Verzeihung gebeten. „Wir müssen uns aufrichtig entschuldigen und eine feste und verbindliche Verpflichtung eingehen, dass solche Ereignisse sich nie wiederholen dürfen“, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief von RFEF-Interimspräsident Pedro Rocha. Darin spricht Rocha von einem „völlig inakzeptablen Verhalten des höchsten Vertreters“ (des Verbandes).