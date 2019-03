Wegen großer Hitze: Spanische Fußballspiele im Sommer nur noch abends

Die Temperaturen erreichen in Spanien in den Sommermonaten häufig die 40-Grad-Marke. Foto: ap/AP, AP

Madrid Fußballspiele dürfen in Spanien in den heißen Sommermonaten nicht mehr tagsüber stattfinden. Diese neue Vorschrift erließ der spanische Verband. Die Primera Division ist davon nur wenig betroffen.

Die spanischen Fußballprofis und ihre Fans müssen demnächst in den Sommermonaten nicht mehr bei heißen Nachmittagstemperaturen in den Stadien schwitzen. Einer neuen Norm des Fußballverbandes RFEF zufolge darf im Zeitraum vom 20. Mai bis zum 15. September keine Partie in den offiziellen Wettbewerben mehr vor 19.30 Uhr angepfiffen werden. Es handele sich um einen „Schutzzeitraum aus gesundheitlichen Gründen“, hieß es in einer Verbandsmitteilung.