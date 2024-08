Schock für Youngster Vater von Yamal offenbar auf Parkplatz niedergestochen

Erschütternde Nachrichten um Fußball-Europameister Lamine Yamal: Der Vater des Supertalents soll am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der spanischen Stadt Mataro niedergestochen worden sein. Das berichteten mehrere spanische Medien. Der Zustand von Mounir Nasraoui, der angeblich nach der Tat in das Krankenhaus Can Ruti in Badalona gebracht wurde, soll ernst sein. Er habe mehrfache Stichwunden erlitten und befinde sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Es sei zu Festnahmen gekommen.