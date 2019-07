Spanien : Real Madrid verleiht Zidane-Sohn nach Santander

Torwart Luca Zidane. Foto: AFP/JAVIER SORIANO

Madrid Torhüter Luca Zidane, Sohn von Trainer Zinedine Zidane, wird an einen Zweitligisten verliehen. In der ersten Mannschaft kam er in der vergangenen Saison nur 90 Minuten zum Einsatz.

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat Nachwuchstorwart Luca Zidane, Sohn von Trainer und Vereinsikone Zinédine Zidane, bis 2020 an den Zweitligisten Racing Santander verliehen. Der 21-Jährige, der 2014 zu den Königlichen gekommen war, war schon in der vergangenen Saison für die erste Mannschaft kaum berücksichtigt worden und hatte die meiste Zeit für das zweite Team in der 3. Liga gespielt.

(eh/dpa)