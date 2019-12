35. Dreierpack in der Liga : Messi überflügelt Ronaldo

Lionel Messi jubelt. Foto: AP/Joan Monfort

Madrid Lionel Messi hat in seinem 462. Liga-Spiel in der spanischen La Liga seinen 35. Dreierpack geschossen und ist an Rivale Cristiano Ronaldo vorbeigezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fußball-Superstar Lionel Messi ist weiter auf Rekordjagd und hat seinen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo überflügelt: Beim 5:2 des FC Barcelona gegen Real Mallorca erzielte der Argentinier seinen 35. Dreierpack in La Liga - mehr hat in der Geschichte der ersten spanischen Liga kein anderer Profi auf dem Konto. Zuvor waren Messi und Ronaldo mit jeweils 34 Dreierpacks gleichauf an der Spitze gelegen.

"Unglaublich", sagte Barca-Coach Ernesto Valverde: "Damit hat er den Gewinn des Ballon d'Or angemessen gefeiert." Messi war am Montag zum sechsten Mal mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet worden - und hatte auch bei dieser Auszeichnung Ronaldo überholt. Der Portugiese hat den Ballon d'Or bislang fünfmal erhalten.

Gegen Mallorca traf Messi bereits vor der Pause zweimal (17./41.), kurz vor dem Ende legte er seinen dritten Treffer nach (83.). Mit zwölf Saisontoren führt er die Torjägerliste momentan an. Für Barcelona trafen zudem Antoine Griezmann (7.) und Luis Suarez (43.).

(eh/sid)